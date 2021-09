மாவட்ட செய்திகள்

கோட்டைப்பட்டினம் அருகே கடலில்நாட்டுப்படகில் மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர் திடீர் சாவுஅன்னவாசலில் கார் மோதி தொழிலாளி பலி + "||" + Sudden death of a fisherman who went fishing in a country boat

கோட்டைப்பட்டினம் அருகே கடலில்நாட்டுப்படகில் மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர் திடீர் சாவுஅன்னவாசலில் கார் மோதி தொழிலாளி பலி