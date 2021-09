மாவட்ட செய்திகள்

முககவசம் அணியாமல் சுற்றித்திரியும் கொரோனா தொற்று பரவும் அரசு மருத்துவமனை டீன் எச்சரிக்கை + "||" + Corona infection can be spread by walking around without wearing a mask

முககவசம் அணியாமல் சுற்றித்திரியும் கொரோனா தொற்று பரவும் அரசு மருத்துவமனை டீன் எச்சரிக்கை