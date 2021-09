மாவட்ட செய்திகள்

தீக்குளித்து இறந்தவரின் உடல் ஏற்றி வரப்பட்ட ஆம்புலன்சை நிறுத்தி மாட்டுவண்டி தொழிலாளர்கள் மறியல் போராட்டம் + "||" + Cattle workers protest by stopping an ambulance carrying the body of a fire victim

தீக்குளித்து இறந்தவரின் உடல் ஏற்றி வரப்பட்ட ஆம்புலன்சை நிறுத்தி மாட்டுவண்டி தொழிலாளர்கள் மறியல் போராட்டம்