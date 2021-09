மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலின்போது ஒலிபெருக்கிகளை பயன்படுத்த கட்டுப்பாடு + "||" + Restriction on the use of loudspeakers during local elections in Puduvayal

உள்ளாட்சி தேர்தலின்போது ஒலிபெருக்கிகளை பயன்படுத்த கட்டுப்பாடு