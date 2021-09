மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தை விதிகளை கண்காணிக்க 15 பறக்கும் படைகள் + "||" + In Kallakurichi district 15 flying squads to monitor local election code of conduct

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தை விதிகளை கண்காணிக்க 15 பறக்கும் படைகள்