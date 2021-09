மாவட்ட செய்திகள்

எத்தினலே குடிநீர் திட்டத்தில் மீண்டும் திருத்தம் செய்ய மாட்டோம் - சட்டசபையில் பசவராஜ் பொம்மை அறிவிப்பு + "||" + We will not revise the Ethanale Drinking Water Project

எத்தினலே குடிநீர் திட்டத்தில் மீண்டும் திருத்தம் செய்ய மாட்டோம் - சட்டசபையில் பசவராஜ் பொம்மை அறிவிப்பு