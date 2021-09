மாவட்ட செய்திகள்

மைசூருவில் இந்து கோவிலை இடித்தது சரியல்ல- மந்திரி ஈசுவரப்பா சொல்கிறார் + "||" + It is not right to demolish a Hindu temple in Mysore

மைசூருவில் இந்து கோவிலை இடித்தது சரியல்ல- மந்திரி ஈசுவரப்பா சொல்கிறார்