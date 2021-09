மாவட்ட செய்திகள்

சுருளிப்பட்டி ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வீட்டில் தேநீர் குடித்த தேனி கலெக்டர் கொரோனா தடுப்பூசி பணிகளை சிறப்பாக மேற்கொண்டதற்காக பாராட்டு + "||" + Theni Collector drinking tea at the home of Surulipatti Panchayat President Praise for excellence in corona vaccination work

