மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் ரூ.1½ கோடி தங்கம்,வெள்ளி பொருட்கள் பறிமுதல்-அதிகாரிகள் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியதால் பரபரப்பு + "||" + Seizure of gold and silver items by authorities

சேலத்தில் ரூ.1½ கோடி தங்கம்,வெள்ளி பொருட்கள் பறிமுதல்-அதிகாரிகள் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியதால் பரபரப்பு