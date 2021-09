மாவட்ட செய்திகள்

பல மைல் தூரம் நடந்து சென்று பணி செய்ய உத்தரவிடுவதை கண்டித்து சாலை மறியல் + "||" + Road blockade condemning the order to walk several miles and do the work

பல மைல் தூரம் நடந்து சென்று பணி செய்ய உத்தரவிடுவதை கண்டித்து சாலை மறியல்