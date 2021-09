மாவட்ட செய்திகள்

போலீஸ் போல் நடித்து முதியவரை மிரட்டி 15 கிலோ ரேஷன் அரிசி, பணம் வழிப்பறி + "||" + Pretending to be the police, the old man was intimidated into stealing 15 kg of ration rice and money

போலீஸ் போல் நடித்து முதியவரை மிரட்டி 15 கிலோ ரேஷன் அரிசி, பணம் வழிப்பறி