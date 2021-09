மாவட்ட செய்திகள்

புரட்டாசி முதல் சனிக்கிழமையையொட்டி சேலத்தில் பெருமாள் கோவில்கள் முன்பு பக்தர்கள் விளக்கேற்றி வழிபாடு + "||" + Devotees light lanterned and worshipe before the Perumal temples in Salem

புரட்டாசி முதல் சனிக்கிழமையையொட்டி சேலத்தில் பெருமாள் கோவில்கள் முன்பு பக்தர்கள் விளக்கேற்றி வழிபாடு