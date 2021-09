மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் 11,496 வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட உள்ளனர் + "||" + 11,496 polling officials are expected to be involved in the election process

