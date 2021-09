மாவட்ட செய்திகள்

தனுஷ்கோடியில் இருந்து இலங்கைக்கு கடத்திய 2,100 கிலோ மஞ்சள் சிக்கியது + "||" + 2,100 kg of turmeric smuggled from Dhanushkodi to Sri Lanka was seized

தனுஷ்கோடியில் இருந்து இலங்கைக்கு கடத்திய 2,100 கிலோ மஞ்சள் சிக்கியது