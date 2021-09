மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியிலிருந்து கேரளாவுக்கு கடத்த முயன்ற 7 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் + "||" + seizure of 7 tonnes of ration rice smuggled from thoothukudi to kerala

தூத்துக்குடியிலிருந்து கேரளாவுக்கு கடத்த முயன்ற 7 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்