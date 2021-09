மாவட்ட செய்திகள்

திருவெண்காடு சுவேதாரண்யேஸ்வரர் கோவில் வீதிகளில் அடிப்படை வசதிகள் செய்ய ரூ.5½ கோடி ஒதுக்கீடு + "||" + Thiruvenkadu Swedaranyeswarar Temple An allocation of Rs.5½ crore for basic amenities on roads

திருவெண்காடு சுவேதாரண்யேஸ்வரர் கோவில் வீதிகளில் அடிப்படை வசதிகள் செய்ய ரூ.5½ கோடி ஒதுக்கீடு