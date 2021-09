மாவட்ட செய்திகள்

நாயக்கனேரி ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பதவியைமலைவாழ் சமூகத்தினருக்கு ஒதுக்கக்கோரி முற்றுகை + "||" + Nayakkaneri Panchayat Council Chairman post Siege to set aside for the hill tribes

நாயக்கனேரி ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பதவியைமலைவாழ் சமூகத்தினருக்கு ஒதுக்கக்கோரி முற்றுகை