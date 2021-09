மாவட்ட செய்திகள்

மூதாட்டியை கற்பழித்தவருக்கு 7 ஆண்டு சிறை தண்டனை + "||" + Man sentenced to 7 years in prison for raping grandmother

மூதாட்டியை கற்பழித்தவருக்கு 7 ஆண்டு சிறை தண்டனை