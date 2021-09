மாவட்ட செய்திகள்

மாமல்லபுரத்தில் கடற்கரை கோவில் மாதிரி சிற்பம் - சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகத்தின் சார்பில் அமைக்கப்பட்டது + "||" + Beach Temple Model Sculpture at Mamallapuram - Set up on behalf of the Tourism Development Corporation

மாமல்லபுரத்தில் கடற்கரை கோவில் மாதிரி சிற்பம் - சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகத்தின் சார்பில் அமைக்கப்பட்டது