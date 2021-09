மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் இதுவரை 11¼ லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி + "||" + The corona vaccine has so far vaccinated 11¼ lakhs million people in Kumari

குமரியில் இதுவரை 11¼ லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி