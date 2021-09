மாவட்ட செய்திகள்

கொடவா மக்களுக்கு எதிரான மனு கர்நாடக ஐகோர்ட்டில் தள்ளுபடி + "||" + Dismissal of petition against the people of Kodavas

கொடவா மக்களுக்கு எதிரான மனு கர்நாடக ஐகோர்ட்டில் தள்ளுபடி