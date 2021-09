மாவட்ட செய்திகள்

மேல்மருவத்தூர் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பதவிக்கு பங்காரு அடிகளார் மனைவி மனுதாக்கல் + "||" + Pankaru Adigalar's wife petitions for the post of Melmaruvathur Panchayat President

மேல்மருவத்தூர் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பதவிக்கு பங்காரு அடிகளார் மனைவி மனுதாக்கல்