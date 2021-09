மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக அரசு மத்திய கால விவசாய கடனை ரத்து செய்ய வேண்டும் - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சி மூத்த தலைவர் ஜி.ராமகிருஷ்ணன் பேட்டி + "||" + The Tamil Nadu government should cancel the medium term agricultural loan

தமிழக அரசு மத்திய கால விவசாய கடனை ரத்து செய்ய வேண்டும் - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சி மூத்த தலைவர் ஜி.ராமகிருஷ்ணன் பேட்டி