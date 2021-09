மாவட்ட செய்திகள்

ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பதவிக்கு தாக்கல் செய்த ஒரு வேட்புமனுவும் தள்ளுபடி + "||" + Dismissal of an application filed for the post of Panchayat President

ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பதவிக்கு தாக்கல் செய்த ஒரு வேட்புமனுவும் தள்ளுபடி