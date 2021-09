மாவட்ட செய்திகள்

ஆதிகேசவ பெருமாள் கோவில் கருவறை முன்பு சூரியஒளி விழும் அதிசயம் + "||" + The miracle of sunlight falling in front of the temple sanctum

ஆதிகேசவ பெருமாள் கோவில் கருவறை முன்பு சூரியஒளி விழும் அதிசயம்