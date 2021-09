மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலில் 142 வேட்பாளர்கள் போட்டி: ஊராட்சி மன்ற வார்டு உறுப்பினர் பதவிக்கு 2 மனுக்கள் நிராகரிப்பு + "||" + 142 candidates contest local elections: Panchayat Council Ward Member Rejection of 2 petitions for the post

உள்ளாட்சி தேர்தலில் 142 வேட்பாளர்கள் போட்டி: ஊராட்சி மன்ற வார்டு உறுப்பினர் பதவிக்கு 2 மனுக்கள் நிராகரிப்பு