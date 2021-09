மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட மூதாட்டி சாவு + "||" + Grandmother dies after being admitted for surgery at Thiruvarur Government Medical College Hospital

திருவாரூர் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட மூதாட்டி சாவு