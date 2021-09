மாவட்ட செய்திகள்

குமரி மாவட்டத்தில் பிளாஸ்டிக் குடிநீர் பாட்டில்களுக்கு தடை - மாநகராட்சி கூட்டத்தில் கலெக்டருக்கு பரிந்துரை + "||" + Ban on plastic drinking bottles in Kumari district - Recommendation to Collector at Corporation meeting

குமரி மாவட்டத்தில் பிளாஸ்டிக் குடிநீர் பாட்டில்களுக்கு தடை - மாநகராட்சி கூட்டத்தில் கலெக்டருக்கு பரிந்துரை