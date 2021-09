மாவட்ட செய்திகள்

போடிமெட்டுவில் இருந்து போடிக்குவரி கட்டாமல் கடத்திய 800 கிலோ ஏலக்காய் பறிமுதல்ரூ.1 லட்சம் அபராதம் + "||" + From Bodimettu to Bodi Seizure of 800 kg of cardamom smuggled without paying taxes A fine of Rs 1 lakh

போடிமெட்டுவில் இருந்து போடிக்குவரி கட்டாமல் கடத்திய 800 கிலோ ஏலக்காய் பறிமுதல்ரூ.1 லட்சம் அபராதம்