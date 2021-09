மாவட்ட செய்திகள்

பாகூர் பகுதியில் 500 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் மழைநீரில் மூழ்கி சேதமடைந்தது. + "||" + 500 acres of paddy fields ready for harvest in Bagoor area were damaged by rains

பாகூர் பகுதியில் 500 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் மழைநீரில் மூழ்கி சேதமடைந்தது.