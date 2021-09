மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர், காயாமொழியில் தமிழர் தந்தை சி.பா.ஆதித்தனாரின் பிறந்தநாள்திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை + "||" + on the eve of birthday celebration, tribute to the statue of tamilar thanthai c.pa.adithanar in thiruchendur, kayamozhi

