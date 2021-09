மாவட்ட செய்திகள்

கழிஞ்சூர் ஏரியில் ரூ.25 கோடியில் செயற்கை தீவு அமைத்து படகு சவாரி + "||" + Boat ride on an artificial island for Rs 25 crore

கழிஞ்சூர் ஏரியில் ரூ.25 கோடியில் செயற்கை தீவு அமைத்து படகு சவாரி