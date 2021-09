மாவட்ட செய்திகள்

உலக சுற்றுலா தினம்; கிருஷ்ணாபுரம் கோவிலை சுற்றிப் பார்த்து மகிழ்ந்த ஆதரவற்ற முதியோர்கள் + "||" + Supporting elderly people enjoying looking around the Krishnapuram temple

உலக சுற்றுலா தினம்; கிருஷ்ணாபுரம் கோவிலை சுற்றிப் பார்த்து மகிழ்ந்த ஆதரவற்ற முதியோர்கள்