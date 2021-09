மாவட்ட செய்திகள்

பூம்புகார் சுற்றுலா தலத்தை மேம்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் + "||" + Steps will be taken to improve the Poompuhar tourist site

பூம்புகார் சுற்றுலா தலத்தை மேம்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்