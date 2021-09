மாவட்ட செய்திகள்

2 குழந்தைகளுடன் கிணற்றில் குதித்து தற்கொலைக்கு முயன்ற தாய்; தீயணைப்பு துறையினர் மீட்டனர் + "||" + Mother who jumped into a well with 2 children and tried to commit suicide; Firefighters tied the rope and rescued him alive

2 குழந்தைகளுடன் கிணற்றில் குதித்து தற்கொலைக்கு முயன்ற தாய்; தீயணைப்பு துறையினர் மீட்டனர்