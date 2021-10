மாவட்ட செய்திகள்

இறந்த முதியவரின் உடலை சாலையில் வைத்து ஆதிவாசி மக்கள் மறியல் போராட்டம் + "||" + Tribal people protest by placing the body of a dead old man on the road

இறந்த முதியவரின் உடலை சாலையில் வைத்து ஆதிவாசி மக்கள் மறியல் போராட்டம்