ஒவ்வொரு இந்தியரும் ஒரு கதர் ஆடையாவது அணிந்துநெசவாளர் குடும்பங்களின் முன்னேற்றத்துக்கு ஆதரவளிக்க முன்வர வேண்டும்கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் ஸ்ரீதர் வேண்டுகோள்

மாவட்ட செய்திகள்

ஒவ்வொரு இந்தியரும் ஒரு கதர் ஆடையாவது அணிந்துநெசவாளர் குடும்பங்களின் முன்னேற்றத்துக்கு ஆதரவளிக்க முன்வர வேண்டும்கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் ஸ்ரீதர் வேண்டுகோள் + "||" + Every Indian wears a Khadar dress Weavers must come forward to support the progress of families Request of Counterfeit Collector Sridhar

ஒவ்வொரு இந்தியரும் ஒரு கதர் ஆடையாவது அணிந்துநெசவாளர் குடும்பங்களின் முன்னேற்றத்துக்கு ஆதரவளிக்க முன்வர வேண்டும்கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் ஸ்ரீதர் வேண்டுகோள்