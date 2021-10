மாவட்ட செய்திகள்

ஊராட்சி பகுதிகளில் டாஸ்மாக் கடைகளை மூட வேண்டும்; கிராமசபை கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + TASMAC stores should be closed in the panchayat areas

ஊராட்சி பகுதிகளில் டாஸ்மாக் கடைகளை மூட வேண்டும்; கிராமசபை கூட்டத்தில் தீர்மானம்