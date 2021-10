மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க. ஆட்சியின் செயல்பாடுகளை பார்த்து அ.தி.மு.க. பயப்படுகிறது-கனிமொழி எம்.பி. பேட்டி + "||" + DMK Looking at the activities of the regime, the ADMK Is afraid

தி.மு.க. ஆட்சியின் செயல்பாடுகளை பார்த்து அ.தி.மு.க. பயப்படுகிறது-கனிமொழி எம்.பி. பேட்டி