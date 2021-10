மாவட்ட செய்திகள்

வில்லியனூர் அருகே சங்கராபரணி ஆற்றில் மணல் அள்ளிய 9 பேர் கைது + "||" + 9 arrested for dumping sand in Sankaraparani river near Villianur

வில்லியனூர் அருகே சங்கராபரணி ஆற்றில் மணல் அள்ளிய 9 பேர் கைது