மாவட்ட செய்திகள்

போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக நிறுத்தப்பட்ட வாகனங்களின் சக்கரங்களுக்கு பூட்டு + "||" + Lock to the wheels of parked vehicles obstructing traffic

போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக நிறுத்தப்பட்ட வாகனங்களின் சக்கரங்களுக்கு பூட்டு