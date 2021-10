மாவட்ட செய்திகள்

ஆத்தூரில் பரிதாபம்: தந்தை இறந்த சோகத்தில் மகன் தற்கொலை-கிணற்றில் குதித்துஉயிரை மாய்த்துக் கொண்டார் + "||" + Pity in Attur: Son commits suicide by jumping into well in grief over father's death

