மாவட்ட செய்திகள்

குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோவிலில்தசராத திருவிழா நாளைமறுநாள் தொடக்கம் + "||" + the dasara festival begins the next day at the kulasekaranpattinam mutharamman temple

குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோவிலில்தசராத திருவிழா நாளைமறுநாள் தொடக்கம்