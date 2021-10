மாவட்ட செய்திகள்

மின்சாரம் தாக்கியதில் கணவர், 2 மகன்களை இழந்தபெண்ணுக்கு ஆறுதல் கூறிய அமைச்சர் இ.பெரியசாமி + "||" + Husband lost 2 sons in electric shock Minister Periyasamy expressed his condolences to the woman

மின்சாரம் தாக்கியதில் கணவர், 2 மகன்களை இழந்தபெண்ணுக்கு ஆறுதல் கூறிய அமைச்சர் இ.பெரியசாமி