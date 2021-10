மாவட்ட செய்திகள்

பாஜக பெற்றெடுக்கும் குழந்தைக்கு திமுக பெயர் வைக்கிறது. தமிழக பா.ஜ.க. தலைவர் அண்ணாமலை பேச்சு + "||" + BJP DMK for childbirth Puts the name

பாஜக பெற்றெடுக்கும் குழந்தைக்கு திமுக பெயர் வைக்கிறது. தமிழக பா.ஜ.க. தலைவர் அண்ணாமலை பேச்சு