மாவட்ட செய்திகள்

ரிஷிவந்தியம் அருகே வாக்காளர்களுக்கு கொடுப்பதற்காக வைத்திருந்த பரிசு பொருட்கள் பறிமுதல் + "||" + Near Rishivandiyam Seizure of gift items kept for giving to voters

ரிஷிவந்தியம் அருகே வாக்காளர்களுக்கு கொடுப்பதற்காக வைத்திருந்த பரிசு பொருட்கள் பறிமுதல்