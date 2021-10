மாவட்ட செய்திகள்

ரிஷிவந்தியம் அருகே தேர்தல் பிரசாரத்தில் கார் மோதி தொழிலாளி பலி வாகனத்தை அடித்து நொறுக்கி உறவினர்கள் போராட்டம் + "||" + Near Rishivandiyam Worker killed in car crash during election campaign Relatives struggle to smash vehicle

ரிஷிவந்தியம் அருகே தேர்தல் பிரசாரத்தில் கார் மோதி தொழிலாளி பலி வாகனத்தை அடித்து நொறுக்கி உறவினர்கள் போராட்டம்