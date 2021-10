மாவட்ட செய்திகள்

முதல்கட்டமாக 5 ஆயிரம் பதவியிடங்களுக்கு ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் + "||" + The first phase will be rural local elections for 5000 posts

முதல்கட்டமாக 5 ஆயிரம் பதவியிடங்களுக்கு ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்