மாவட்ட செய்திகள்

7 மாதங்களுக்கு பிறகு குறை தீர்க்கும் கூட்டம்- நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து மனு கொடுத்த பொதுமக்கள் + "||" + Grievance meeting after 7 months- Public waiting for long queue and petitioning

7 மாதங்களுக்கு பிறகு குறை தீர்க்கும் கூட்டம்- நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து மனு கொடுத்த பொதுமக்கள்