மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள அனைத்து முன்னேற்பாடு பணிகளும் தயார் கண்காணிப்பு அலுவலர் ஹர்சகாய் மீனா தகவல் + "||" + In Kallakurichi district All preparations are underway to face the northeast monsoon Monitoring Officer Harshakai Meena Information

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள அனைத்து முன்னேற்பாடு பணிகளும் தயார் கண்காணிப்பு அலுவலர் ஹர்சகாய் மீனா தகவல்